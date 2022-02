Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr wurden Beamte der Saalfelder Polizei in der Kulmbacher Straße in Saalfeld auf einen Kradfahrer aufmerksam, da am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19- jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug nicht nur ohne fehlenden Versicherungsschutz bewegte, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

