Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Bei Kollision schwer verletzt

Bocholt (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat am Dienstag in Bocholt-Barlo bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Die 21-Jährige hatte gegen 18.20 Uhr den Radweg der Barloer Ringstraße aus Richtung Ortskern kommend befahren. Sie wollte im weiteren Verlauf die bevorrechtigte Winterwijker Straße queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 25-jährigen Bocholters, der diese in Richtung Niederlande befuhr. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Bocholterin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell