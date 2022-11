Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Espel wurde zwischen Montagnachmittag und dem frühen Dienstagmorgen in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Nachdem die Täter offenbar versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln, nahmen sie schließlich das komplette Fenster aus der Verankerung und stiegen ein. Die gesamte Wohnung wurde durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Auf der Körnerstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und wollten dann offenbar mehrere Räume betreten - dabei ging der Alarm los und die Einbrecher verschwanden. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch geklärt.

Auch auf der Prosperstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann diverse Schränke und Behältnisse. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Betriebsgeländes auf der Robert-Florin-Straße eingebrochen. Im Gebäude selbst wurden diverse Büroräume gewaltsam geöffnet. Außerdem versuchten die Täter offenbar, einen Tresor zu öffnen. Die Täter nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel und zwei Kleinwagen vom Gelände mit. Eines der Fahrzeuge konnte kurze Zeit später in der Nähe aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat und/oder zu Tatverdächtigen geben können.

In der Welheimer Mark wurde zwischen Montagabend und Mittwochmorgen in eine Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Auch im Gebäude selbst wurden noch Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Angaben wurde Bargeld gestohlen.

Castrop-Rauxel:

Auf der Wikingerstraße sind unbekannte Täter am Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten dann das gesamte Haus. Sie konnten anschließend unerkannt flüchten. Zum Diebesgut liegen keine Angaben vor.

Dorsten:

Im Päsken wurde am Dienstagabend, gegen kurz vor 22 Uhr, in eine Schule eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch ein Fenster einer Abstellkammer Zugang in die Schule. Als die Polizei kam, flüchteten die Täter. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts.

Haltern am See:

In der Nacht auf Dienstag machte ein Bewohner der Straße Hegewinkel eine unschöne Entdeckung: gegen 0.45 Uhr begegnete er in seinem Zuhause einer fremden Person, die daraufhin weglief. Der Unbekannte hatte zuvor ein Kellerfenster aufgehebelt und dann das Wohnhaus betreten. Nach bisherigen Kenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die verdächtige Person wurde wie folgt beschrieben: dunkel gekleidet, etwa 1,75m groß. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Herten:

Auf der Kaiserstraße wurde am Montagmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld. Die Tat muss zwischen 12.20 Uhr und 13.20 Uhr passiert sein. Wer - vor allem in dieser Zeit - verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Am Montagabend wurde in eine Einraumwohnung auf der Bergstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter traten offenbar die Tür ein und durchsuchten dann die kleine Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Auf der Westfalenstraße hat offenbar ein Hund Einbrecher verscheucht. Dort wurde zwischen dem späten Montagnachmittag und dem frühen Dienstagmorgen in eine Wohnung eingebrochen. Da der Hund der Bewohnerin zur Tatzeit in der Wohnung war, ist davon auszugehen, dass er die Täter von weiteren Handlungen abgehalten hat. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell