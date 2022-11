Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Um kurz nach 15 Uhr stießen am Montag an der Ecke Paßstraße/Prosperstraße eine Auto- und ein Motorradfahrer zusammen, wobei sich der 46-jährige Zweiradfahrer aus Bottrop schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die 29-jährige Duisburgerin bog mit ihrem Auto von der Paßstraße, nach links auf die Prosperstraße ab, als sie mit dem Bottroper kollidierte. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der Prosperstraße in Richtung Innenstadt. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell