Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - GPS-Empfänger entwendet

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Werkstatt an Oststraße in Freren eingebrochen. Sie entwendeten insgesamt fünf GPS-Empfänger sowie Displays und Lenkräder. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 87.300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

