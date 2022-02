Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 01.02.22, gegen 20:50 Uhr, wurde in der Elisabethstraße in Varel ein 28-jähriger auf einem unbeleuchteten Fahrrad angehalten. Er war bereits zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Da auch die Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, musste sich der junge Mann einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

