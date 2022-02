Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Verbraucherzentrale - Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht?

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum 31.01.22, 17:30 Uhr - 01.02.22, 08:00 Uhr, wurde in die Verbraucherzentrale in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven eingebrochen. Die Täter entwendeten eine geringe Summe Bargeld und Computerzubehör. Im selben Tatzeitraum wurde auch versucht, in ein Geschäft in der Grenzstraße einzubrechen. Es ist zu vermuten, dass die Taten in Zusammenhang stehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

