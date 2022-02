Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.01.2022 ereignete sich auf einem Parkplatz in der Einigungsstraße in Höhe der Hausnummer 6 zwischen 06.00 Uhr und 20.30 Uhr eine Unfallflucht, bei der ein schwarzen Pkw Opel vermutlich beim Ein/Ausparken von einem unbekannten Verursacher beschädigt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall angeben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell