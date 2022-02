Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr in der Saarbrücker Straße +++ Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.02.22, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße, Höhe Haus Nr. 26, zu einer Nötigung im Straßenverkehr: Die Fahrerin eines schwarzen Pkw Audi soll eine Fahrradfahrerin bedrängt haben. Der Vorfall wurde nach vorliegenden Informationen durch einen älteren Herrn, der sich im Bereich der Hauses Nr. 15 aufhielt, beobachtet. Die Polizei bittet nun diesen Zeugen und mögliche weitere Zeugen sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell