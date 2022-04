POL-EL: Lingen - Brand einer Garage

Lengerich (ots) - Am 17. April zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr kam es in Lengerich in der Straße Am Ostrum im Rahmen eines Osterfeuers zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein verschlossenes Herrenrad der Marke "Giant", welches während des Osterfeuers am Straßenrand abgestellt wurde. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter der Rufnummer 05904 ...

