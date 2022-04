POL-EL: Lengerich - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Werlte (ots) - Am 26. April um 17.40 Uhr kam es in Werlte in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines VW-Polo fuhr die Hauptstraße in Richtung Loruper Straße und beabsichtigte nach links in die Poststraße abzubiegen. Dabei übersah er den in entgegengesetzter Richtung vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 56-Jährige schwer verletzt und der 19-Jährige leicht verletzt ...

mehr