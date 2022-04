POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Hammer a. d. Uecker

Pasewalk (ots) - In der vergangenen Nacht (04.04.2022, 18:00 Uhr bis 05.04.2022, 05:30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Transporter VW Crafter in der Speicherstraße in Pasewalk aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahl aufgenommen und Spuren am Fahrzeug gesichert. Hinweise zur Tat und zu den Tätern ...

