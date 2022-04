Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Transporter in Pasewalk aufgebrochen

Pasewalk (ots)

In der vergangenen Nacht (04.04.2022, 18:00 Uhr bis 05.04.2022, 05:30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Transporter VW Crafter in der Speicherstraße in Pasewalk aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahl aufgenommen und Spuren am Fahrzeug gesichert. Hinweise zur Tat und zu den Tätern nimmt die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224 entgegen.

