POL-RE: Marl: Unfall auf dem Schulweg - 12-Jähriger verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend wurde ein 25-jähriger Dattelner um 20.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, ihm sein Geld und sein Handy auszuhändigen. Er drohte ihm körperliche Gewalt an, sollte er seiner Aufforderung nicht nachkommen. Der junge Mann übergab dem Unbekannten daraufhin sein Handy. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung, während der ...

