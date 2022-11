Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Mittwochmorgen, zwischen 7:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf der Straße Auf der Bovenhorst in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Nachdem der Täter die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen hat, verschaffte er sich Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Geflüchtet ist der Täter durch das Wohnzimmerfenster.

Gladbeck

Auf der Bülser Straße kam es zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Gaststätte brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen dem vergangenen Freitag und Mittwochabend kam es auf der Johannes-Brahms-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der Täter verschaffte sich Zugang durch ein Kinderzimmerfenster. Dort wurden Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Herten

Zwischen dem 28.10 und dem 02.11 kam es auf der Egonstraße zu einem Diebstahl auf einem Baustellengelände. Gestohlen wurden Bauteile aus einem Trafo. Dadurch, dass die Teile des Trafos fehlen ist an dem Gerät ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden.

Durch ein geöffnetes Fenster stieg ein unbekannter Täter am Dienstagmittag in eine Wohnung ein und entwendete drei Schmuckkästchen. Der Wohnungsinhaber konnte den Mann noch flüchten sehen. Er beschreibt ihn als etwa 1,60m-1,70m großen und schlanken Mann, mit dunkelbraunen Haaren. Bekleidet war er mit einer dünnen Jacke, einer dunklen Hose und grauen Turnschuhen. In der rechten Hand hielt er einen weißen Beutel. Seine Wohnung liegt an der Tiergartenstraße.

Hinweise zu den Sachverhalten melden Sie bitte der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell