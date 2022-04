Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geflügel-Diebstahl geht in die Hose

Waldsee (ots)

"Dann war da noch der Ladendieb

den Hunger wohl zur Straftat trieb. Ein kaltes Huhn in die Hos´ er legte, wo durch Schwerkraft es zu Boden schwebte. Fix an Ort und Stell zurecht gerückt, schien die Tat schon fast geglückt, als der Detektiv erschien an seiner Seite, suchte er ohne Huhn das Weite. Auch wenn das Tier im Laden blieb, fehlt jede Spur vom Ladendieb." Eine Nahbereichsfahndung nach dem Geflügelfreund verlief negativ. Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m, schlank, Glatze, kein Bart, helle Augen, ca, 35 Jahre, schwarzer Jogginganzug und schwarze "Schlappen" mit weißen Socken. Tatzeit: 19.04.2022 gegen 19:15 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

