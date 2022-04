Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots)

Am 18.04.2022 gegen 19:45 Uhr ging eine 16-Jährige zusammen mit ihren Freundinnen auf einem Schotterweg im Campinggebiet "Auf der Au" vom 4. zum 5. Hauptweg, spazieren. Hinter der Gruppe kam ein Pick-Up angefahren. Laut den Mädchen fuhr der Pick-Up zu schnell und näherte sich der Gruppe bis auf etwa einen halben Meter. An der Einmündung zum 5. Hauptweg hört die spätere Geschädigte wie der PKW plötzlich wieder beschleunigte. Sie drehte sich reflexartig um, woraufhin der PKW die Geschädigte beim Linksabbiegen in den 5. Hauptweg mit dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite leicht am rechten Oberschenkel / Becken streifte. Das Mädchen erlitt hierdurch Rötungen an der Hüfte und klagt über Schmerzen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen PKW mit Ladefläche handeln. Der Fahrer soll lediglich etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Die Beifahrerin hatte lange dunkle Haare und soll auch etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

