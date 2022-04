Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand gegen Polizeibeamte

Mutterstadt (ots)

Am 18.04.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Neustadter Straße zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen des Einsatzes sollte eine Wohnung durchsucht werden. Bei der Bekanntgabe dieser Maßnahme, wollte die 56-jährige Bewohnerin die Tür vor dem Eintreten der Beamten schließen. Dies konnte ein Polizist verhindern, indem er sich gegen die Tür stemmte. Die Dame versuchte deshalb den Beamten aus der Tür zu schieben und ergriff einen Besenstiel mit welchem sie nach den eingesetzten Beamten schlug. Der Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Im weiteren Verlauf sollte die 56-Jährige gefesselt werden. Hier sperrte sie sich mit aller Kraft und trat nach den Polizisten und beleidigte diese. Einen Beamten traf sie am Unterschenkel und verletzte ihn leicht. Der Polizist war weiterhin dienstfähig. Schlussendlich konnte die Dame auf dem Boden fixiert werden und die Durchsuchung der Wohnung erfolgen. Gegen die Frau wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell