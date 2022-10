Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 21. bis zum 27. Oktober 2022 wurden der Polizei Oberhausen insgesamt vier Wohnungseinbrüche angezeigt, in zwei Fällen blieb es beim Versuch.

In einem Fall drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und suchten das gesamte Haus nach potenzieller Beute ab. Für viele Opfer ist es schwer zu vergessen, dass ein Einbrecher in ihrem Zuhause war.

Schützen Sie sich deshalb vor den Kriminellen und sichern Ihr Zuhause noch zusätzlich ab. Welche Möglichkeiten es gibt, auch für Mieter einer Wohnung, erfahren Sie morgen beim Tag der offenen Tür in der Anlaufstelle Marktstraße 47.

Hier werden die Experten der Polizei sowie professionelle Aussteller rund um das Thema Einbruchsschutz informieren und bei Fragen auch beraten.

Kommen Sie einfach in der Zeit von 10 bis 16 Uhr vorbei. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht notwendig!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell