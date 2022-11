Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde ein Wettbüro auf der Neustraße überfallen. Die drei Täter konnten mit der Beute flüchten. Nach ihnen wird weiter gesucht - außerdem nach Zeugen, die Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die drei Täter kurz vor Schließung, gegen 23 Uhr, in das Wettbüro. Die Täter sollen mit Schusswaffen und einem Messer bewaffnet gewesen sein und damit die beiden Wettbüro-Mitarbeiter bedroht haben. Die Täter nahmen sich Geld aus der Kasse und packten die Beute in ihre Jackentaschen. Anschließend liefen sie in unterschiedliche Richtungen davon. Beschreibung der Täter: Etwa 18 bis 22 Jahre alt, ca. 1,78m bis 1,80m groß, braune Augen und dunkle Augenbrauen, maskiert. Einer der Täter wurde als sportlich, dünn beschrieben. Er war schwarz gekleidet und mit einer schwarzen "Pistole" bewaffnet. Der zweite Täter soll dicklich gewesen sein - er war mit einem Messer bewaffnet. Er war dunkel gekleidet und trug eine graue Mütze. Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden - er hatte eine silberne Waffe dabei. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

