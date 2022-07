POL-ROW: ++Zeugen gesucht!++ (Lichtbild digital angehängt)

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg

Rotenburg. Am vergangenen Montag kam es in den späten Abendstunden zu Sachbeschädigungen im Parkhaus der Sparkasse in Rotenburg, Am Pferdemarkt. Eine Meldende teilte der Polizei mit, dass sie im Parkhaus einige Jugendliche festgestellt habe, die eventuell für die Beschädigungen in Betracht kommen könnten. Diese konnten beim Eintreffen der Polizei flüchten. Sie ließen allerdings ein 28-Zoll Damenrad der Marke Kettler in silber zurück. Das Fahrrad konnte bislang keiner Straftat oder Person zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu den Jugendlichen und dem Fahrrad unter 04261/947-0

