POL-ROW: ++Zeugen gesucht++

Rotenburg (ots) - ++Einbruch in Grundschule++ Sottrum. Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter in die Grundschule Am Eichkamp in Sottrum ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in die Schule. Aus dem Zimmer der Direktorin wurden diverse iPads entwendet. Bereits vorletzte Woche wurde an der Grundschule die ...

mehr