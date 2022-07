Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++Fahrer unter Einfluss von Drogen und Medikamenten+++Ohne Versicherungsschutz und unter Drogen+++Autobahnpolizei sucht Besitzer von Plüsch-Leopard "Simba"+++

Rotenburg (ots)

+Fahrer unter Einfluss von Drogen und Medikamenten+ Sottrum. Am Montagmorgen stoppten die Beamten der Polizei Sottrum auf der B 75 in Höhe des dortigen Pendlerparkplatzes einen BMW-Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg. Bereits ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass das Fahrzeug Schlangenlinien fahren solle. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Marihuana und Beruhigungsmitteln stand. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

+++Ohne Versicherungsschutz und unter Drogen+++ A1/Bockel. Am späten Montagnachmittag hielten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 24-jährigen Autofahrer an, der die A1 in Fahrtrichtung Bremen befuhr. Die Kontrolle ergab nicht nur, dass für den PKW keine Haftpflichtversicherung mehr bestand, sondern zudem noch, dass der Fahrer unter Einfluss von Kokain und Marihuana stand. Die Polizisten entstempelten daraufhin das Kennzeichen und verbrachten den Fahrer für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle.

+++ Autobahnpolizei sucht Besitzer von Plüsch-Leopard "Simba" +++ A1/Sottrum. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen hat eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr einen Kuscheltier-Leoparden aufgefunden. Das Plüschtier lag auf dem Seitenstreifen kurz vor der Ausfahrt Posthausen. Der kleine Leopard trug vermutlich bei dem Sturz auf die Autobahn eine Verletzung am Auge davon. Wer ihn vermisst oder Hinweise zur Herkunft geben kann, wird gebeten, sich unter 04282- 594140 auf der Wache der Autobahnpolizei Sittensen zu melden.

