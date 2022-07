POL-HAM: Elektrischer Rollstuhl als Diebesgut

Hamm-Mitte (ots) - Ein Citroen brannte am frühen Montagmorgen, 11. Juli, auf einem Firmengelände am Gallberger Weg. Gegen 00.20 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Firma das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de ...

