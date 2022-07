POL-HAM: Brennendes Auto auf Firmengelände

Hamm-Mitte (ots) - In einem Imbiss auf der Lange Straße kam es am Samstag, 9. Juli, zu einem Brand. Gegen 15 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Imbisses die Einsatzkräfte, die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.(hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 ...

