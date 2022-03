PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tödlicher Bahnunfall in Kriftel

Hofheim (ots)

Tödlicher Bahnunfall,

Kriftel,Paul-Duden-Straße, Dienstag, 15.03.2022, 19:00 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

(fj)Am Dienstag, dem 15.März 2022 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Bahnunfall am Bahnübergang in der Paul-Duden-Straße in Kriftel. Hierbei wurde ein 12-jähriger Junge aus Kriftel tödlich verletzt.

Am späten Nachmittag hatte eine Polizeistreife bereits Kontakt mit dem 12-jährigen Jungen aus Kriftel. Dieser berichtete von Streitigkeiten innerhalb der Familie. Die Polizeistreife brachte den Jungen zu seiner Wohnanschrift und führte ein längeres Gespräch mit ihm und seiner Mutter. Im Anschluss beließ die Polizeistreife den Jungen in der Obhut seiner Mutter. Kurze Zeit später, gegen 19:00 Uhr, kam es an einem unweit von der Wohnanschrift entfernten, teilbeschrankten Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und dem 12-jährigen Jungen. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten diese nur noch den Tod des Jungen feststellen. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen bis 21:45 Uhr gesperrt. Unmittelbar nach dem Geschehen wurden durch unterschiedliche Stellen Betreuungsmaßnahmen für die Angehörigen und Mitschüler des Verstorbenen, den Zugführer, Zuginsassen sowie die Einsatzkräfte initiiert.

Nach derzeitigem Kenntnis- und Ermittlungsstand kann weder ein Unfall- noch ein Suizidgeschehen ausgeschlossen werden. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

