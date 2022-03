PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Messengerdienst für Betrug genutzt +++ Diebstahl aus Rohbau +++ Röntgengerät aus Fahrzeug gestohlen +++ E-Bikes entwendet +++ Pkw zerkratzt +++ Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Hofheim (ots)

1. Messengerdienst für Betrug genutzt,

Main-Taunus-Kreis, Mittwoch, 09.03.2022 bis Freitag, 11.03.2022

(fj)In der vergangenen Woche nahmen Unbekannte über den Messengerdienst "Whatsapp" Kontakt zu mindestens zwei Mitbürgerinnen auf und gelangten letztlich an deren Geld. In den am Wochenende bekannt gewordenen Fällen, wurden die Frauen auf ihren Smartphones von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert. Die Täter gaben sich in den Kurznachrichten als Verwandte aus und gaukelten den Geschädigten eine Notlage vor. Hierbei müsse man eine hohe Rechnung begleichen und benötige einen entsprechenden Geldbetrag. In den Nachrichten baten die angeblichen Verwandten um die Überweisung von der Geldsumme und übermittelten eine Kontonummer. In beiden Fällen waren die Täter leider erfolgreich.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

2. Diebstahl aus Rohbau,

Flörsheim am Main, Eddersheimer Straße, Donnerstag, 10.03.2022, 18:30 Uhr bis Freitag, 11.03.2022, 08:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte diverse Werkzeugmaschinen aus einem Rohbau in Flörsheim am Main. Zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr, gelangten Diebe in einen Rohbau in der Eddersheimer Straße. Dort entwendeten sie mehrere Borhämmer, Akkubohrmaschinen, eine Elektrofräse und zwei Werkzeugkisten mit Kleinwerkzeug. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Röntgengerät aus Fahrzeug gestohlen,

Sulzbach (Taunus), Am Limespark, Freitag, 11.03.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 12.03.2022, 08:30 Uhr

(fj)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem geparkten Ford Transit in Sulzbach ein hochwertiges medizinisches Gerät entwendet. Der geschädigte Tierarzt parkte sein Fahrzeug am Freitag gegen 19:00 Uhr in der Straße "Am Limespark" in Sulzbach. Als er am Samstag um 08:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein Loch in der Karosserie der Tür fest. Durch dieses Loch, griffen die Unbekannten mutmaßlich in das Fahrzeug hinein, um die Transporter-Tür von innen zu öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe diverses medizinisches Gerät und Tierhalterzubehör. Darunter auch ein Röntgengerät sowie ein Steuerungselement. Einige wenige Teile des Diebesgutes konnte in Tatortnähe bereits aufgefunden werden. Der Wert des Diebesgutes dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Den Tätern gelang es unerkannt zu flüchten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Fahrrad am Bahnhof entwendet,

Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Sonntag, 13.03.2022, 13:00 Uhr bis 21:35 Uhr

(fj)Am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 21:35 Uhr, entwendeten Unbekannte am S-Bahnhof Eschborn-Niederhöchstadt ein E-Bike. Die Geschädigte hatte dieses mit einem Fahrradschloss an den Fahrradabstellplätzen angeschlossen. Die Täter durchtrennten das Schloss mit einem Werkzeug und flüchteten samt Fahrrad unerkannt. Es handelt sich um ein braunes Damen-Trekkinggrad des Herstellers "Haibike" mit der Modellbezeichnung "Trekking 4" im Wert von etwa 2.800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. E-Bikes und E-Scooter gestohlen,

Kelkheim (Taunus), Waldplateau, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Bahnstraße, Samstag, 12.03.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13.03.2022, 10:30 Uhr

(fj)Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr entwendeten Unbekannte in Kelkheim ein E-Bike und einen E-Scooter. Hierzu betraten die Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses und gelangten auf unbekannte Weise in die Garage. Sie entwendeten ein schwarzes Pedelec des Herstellers "KTM" sowie einen E-Scooter "Ninebot G30" im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro.

Auch aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße in Liederbach wurde im gleichen Zeitraum ein E-Bike entwendet. Die Täter betraten die frei zugängliche Tiefgarage, durchtrennten das Fahrradschloss, mit dem das neongrüne E-Citybike "Flyer Upstreet1" im Wert von etwa 4.200 Euro an einem Fahrradständer angeschlossen war und flüchteten mit diesem unerkannt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei in Kelkheim und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

6. Pkw beschädigt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Weilbacher Straße, Sonntag, 13.03.2022, 00:00 Uhr bis 08:30 Uhr

(fj) Der graue Alfa Romeo des Geschädigten parkte am Sonntag, zwischen Mitternacht und 08:30 Uhr in der Weilbacher Straße in Hofheim-Diedenbergen. Durch Unbekannte wurde das Fahrzeug großflächig zerkratzt. Außerdem wurden die Spiegelgläser, die Dichtung der Frontscheibe und die Scheibenwischer entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Landesstraße 3369, zwischen Kelkheim-Ruppersthain und Königstein, Sonntag,13.03.2022, 01:40 Uhr

(jul) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen Kelkheim-Ruppertshain und Königstein auf der Landstraße L 3369 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vermutlich beide Unfallbeteiligten von der Unfallstelle flüchteten. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Ford die Landstraße 3369 aus Richtung Kelkheim-Ruppertshain in Richtung Königstein. Dabei kam es im Begegnungsverkehr zum frontalen Zusammenstoß mit einem anderen unbekannten Fahrzeug. Der schwarze Ford wurde dabei erheblich beschädigt, so dass Betriebsmittel ausliefen. Ersten Ermittlungen zufolge, entfernten sich beide Fahrzeuge von der Unfallstelle. Aufgrund der Spur der auslaufenden Betriebsmittel konnte der beteiligte schwarze Ford in Bad Soden aufgefunden werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf den anderen Unfallbeteiligten vor. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Ob Personen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionaler Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Rufnummer06190 - 9360-45 telefonisch in Verbindung zu setzen.

