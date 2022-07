POL-ROW: +Unfall mit Fahrradfahrer-Zeugen gesucht!+

Rotenburg (ots) - Brand in Justizvollzugsanstalt Bremervörde. Am Freitagvormittag, gegen 10.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der JVA Bremervörde gerufen. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache in einem Haftraum ein Feuer ausgebrochen. Ein Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremervörde konnten das ...

