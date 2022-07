Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 22.07. - 24.07.2022

Brand eines Einfamilienhauses

Rotenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag ein Holzschuppen in der Soltauer Straße in Brand. Hinzugerufene Anwohner versuchten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln zu löschen, dabei zog sich ein Anwohner eine leichte Brandverletzung zu. Ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar an den Schuppen grenzende Einfamilienhaus konnte durch die Kräfte der Feuerwehr nicht verhindert werden. Der Holzschuppen wurde durch den Brand vollständig zerstört, der Dachstuhl und die Außenfassade des Einfamilienhauses wurden beschädigt. Durch herabfallende Trümmerteile wurde zudem ein parkender Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Soltauer Straße (B71) zeitweise vollgesperrt werden.

Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Lauenbrück. In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei alkoholisierte 22-Jähriger in Streit. Während des Streits bedrohte der Täter sein Gegenüber mit einer Schreckschusswaffe und stieß ihn anschließend zu Boden. Durch die eingesetzten Beamten konnte die mutmaßliche Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer Durchsuchung des Täters wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Lauenbrücker nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, welche zum Führen einer Schreckschusswaffe benötigt wird. Der 22-jährigen Lauenbrücker muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Am Samstag, zwischen 13:40 Uhr und 13:45 Uhr, wurden auf dem Parkplatz eines Tennisclubs im Nobelsteder Weg 10 in 27356 Rotenburg (Wümme) durch bislang unbekannte Täter die Scheiben eines weißen Kia XCeed und eines weißen VW Passat eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug wurde ein grauer Rucksack mit schwarz-gelben Aufdruck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04261/947-0 entgegengenommen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A1

Hollenstedt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der A1, in Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt in Richtung Bremen, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer zusammen mit seiner 25-jährigen Beifahrerin in einem BMW die A1. In Höhe der Unfallstelle verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend über die Fahrbahn in den unbefestigten Seitenraum, wo sich der BMW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden hierdurch verletzt und mussten im Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 32.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Rotenburg. Am Freitagabend wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines Transporters mit einem Anhänger kontrolliert. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der in Munster wohnende Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Hansalinie A1 - Zeugen melden betrunkenen Lkw-Fahrer

Tiste. Am Freitag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug, der die A1 in Richtung Hamburg in Schlangenlinie befuhr und hierbei mehrfach auf den Seitenstreifen geriet. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Lkw festgestellt und kontrolliert werden. Eine Fahrtauglichkeitsprüfung des 47-jährigen Fahrzeugführers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille. Aufgrund dieser Alkoholisierung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

