Polizei Aachen

POL-AC: Hoher Sachschaden und lange Staus

Aachen (ots)

Bis in die frühen Morgenstunden zogen sich die Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag (14.04.2022) gegen 16:30 Uhr ereignet hatte. Eine 68jährige Aachenerin wollte von der Heckstraße in Eilendorf auf die Von-Coels-Straße einbiegen. Dabei unterschätzte sie die Geschwindigkeit des PKW eines 28 Jahre alten Mannes aus Stolberg. Dieser war auf der Von-Coels-Straße in Richtung Aachen unterwegs, als es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer trugen bei dem Unfall Verletzungen davon. Während die Dame selbst einen Arzt aufsuchen wollte, brachte der Rettungsdienst den jungen Mann vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Die Karambolage war so heftig, dass die Polizei den Gesamtschaden an den hochwertigen Autos auf etwa 100.000 Euro schätzt. Sie mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Zur Reinigung der Fahrbahn zog man eine Spezialfirma für die ausgelaufenen Betriebsstoffe hinzu. Die Sperrung konnte erst gegen 01:30 Uhr am Freitagmorgen (15.04.2022) aufgehoben werden. Es kam zeitweise zu größeren Verkehrsstörungen. (And.)

