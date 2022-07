Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbruch in Grundschule++Lenkrad gestohlen++Ruhestörung eskaliert++Zeugen nach Unfallflucht gesucht++Unter Drogen am Steuer eines 40-Tonners++

Rotenburg (ots)

++Einbruch in Grundschule++ Sottrum. Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter in die Grundschule Am Eichkamp in Sottrum ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in die Schule. Aus dem Zimmer der Direktorin wurden diverse iPads entwendet. Bereits vorletzte Woche wurde an der Grundschule die Verglasung der Eingangstür zur Turnhalle durch unbekannte Täter beschädigt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Sottrum unter der Telefonnummer: 04264/836460

++Lenkrad gestohlen++ Rotenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein Lenkrad aus einem verschlossenen Audi Q5. Hierzu gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das, in der Hofeinfahrt des Eigentümers im Bereich der Nindorfer Straße abgestellte Fahrzeug. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rotenburg unter 04261/9470

++Ruhestörung eskaliert++ Wilstedt. Nach einer gemeldeten Ruhestörung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wilstedt, eskalierte die Situation vor Ort. Die Polizisten, die lediglich für Ruhe sorgen wollten, wurden von den Verursachern sofort verbal attackiert. Einer der Verursacher der Ruhestörung war besonders uneinsichtig und ließ sich nicht mehr beruhigen, was in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem der eingesetzten Polizeibeamten gipfelte. Die Situation konnte schlussendlich durch weitere zur Unterstützung eingetroffene Polizisten beruhigt werden. Durch die Auseinandersetzung trugen sowohl der Verursacher, als auch der Polizeibeamte leichte Verletzungen davon. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an den Einsatz wurde zudem noch ein mutwillig zugefügter Schaden am Funkstreifenwagen festgestellt, welcher auf ungefähr 1000 Euro beziffert wird.

++Zeugen nach Unfallflucht gesucht++ Gyhum/B71. Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Ampelanlage auf der B 71 in Höhe der Kreuzung zur Autobahnauffahrt in Gyhum ein Unfall. Der Fahrer eines grünen Mercedes hielt an der roten Ampel an. Als er plötzlich den Fahrstreifen nach links auf die Abbiegespur wechseln wollte, übersah er dabei den dort haltenden BMW. Die beiden Fahrer verabredeten sich zwecks Unfallaufnahme auf dem Tankstellengelände zu treffen. Dieser Absprache kam der Fahrer des grünen Mercedes allerdings nicht nach. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Sittensen unter 04282/59414-0

++Unter Drogen am Steuer eines 40-Tonners++ A1/Kalbe. In den frühen Morgenstunden führte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Hierbei stellten sie auf der Bundesautobahn 1 in Richtungsfahrbahn Bremen einen Sattelzugführer fest, welcher sichtlich unter dem Eindruck von berauschenden Mitteln zu sein schien. Die durchgeführten Drogenvortests bestätigten den Verdacht und ließen auf den Konsum von THC und Kokain schließen. Gegen den 31-jährigen Mann wurde eine Anzeige gefertigt. Er wurde für eine Blutentnahme zur Wache verbracht und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

