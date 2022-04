Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Unfall bei Einsatzfahrt

Drei verletzte Personen und hohe Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Sontheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall kurz vor 7 Uhr. Drei Autos fuhren in einer Kolonne von Sontheim in Richtung Niederstotzingen. Kurz nach dem Ortsausgang Sontheim näherte sich von hinten ein Streifenwagen der Polizeifahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht. Zwei der drei Autos verringerten ihre Geschwindigkeit und machten dem Einsatzfahrzeug Platz. Als der 25-Jährige Fahrer des Polizeiautos zum Überholen ansetzte bog die 25-Jährige Fahrerin eines Peugeots nach links in einen Feldweg ab. Der Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr halten und prallte dem Peugeot in die Fahrerseite. Durch den Aufprall wurde der Peugeot nach rechts in einen Acker geschleudert. Der Mercedes kam auf der Straße zum Stehen. Die Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen sie aus ihrem Auto. Der Fahrer des Polizeifahrzeuges und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 75.000 Euro beziffert. Durch den Unfall war die Straße zwischen Niederstotzingen und Sontheim bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell