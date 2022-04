Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck - Auto überschlägt sich

Am Dienstag war ein Auto auf der A8 bei Kirchheim unter Teck zu schnell unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Opel auf der BAB8 in Richtung München. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet mit ihrem Auto nach rechts in den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Opel und kam im Grünstreifen und teilweise auf dem Standstreifen auf dem Dach zum Liegen. Ein angelegter Sicherheitsgurt verhinderte schlimmeres. Die Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und am Flur auf ungefähr 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führe immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Das kann Leben retten! Sicherheitsgurte sind die "Lebensretter Nr. 1" im Straßenverkehr! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Einen Sturz aus zehn Metern Höhe ist kaum zu überleben. Er entspricht einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den menschlichen Körper das 30-fache seines Eigengewichts-bei 70 kg sind das gut zwei Tonnen. Deshalb empfiehlt die Polizei immer, den Gurt anzulegen und Kinder zu sichern. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

