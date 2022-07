Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Drolshagen (ots)

Am Freitag, 01.07.2022, um 17:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die L 708 aus Rtg. Wegeringhausen in Rtg. Schreibershof. An der Einmündung zur K 36 beabsichtigte er, in diese nach links einzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 57-jährigen Mann gesteuert wurde. In der Folge der Kollision wurde der Beifahrer des Pkw schwer, der Fahrer des Transporters leicht verletzt.

