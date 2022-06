Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise auf E-Bike-Fahrer gesucht

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (29. Juni) hat sich gegen 9 Uhr auf der Schillerstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zunächst eine Pkw-Fahrerin mit einem schwarzen Ford Fokus die Schillerstraße in Fahrtrichtung Hagener Straße. An der Haltelinie zur Hagener Straße bremste sie ihr Auto ab. Ein Radfahrer kam ihr auf einem E-Bike auf der linken Fahrbahnseite entgegen. Dabei fuhr er gegen die linke, hintere Stoßstange des Pkw. Es entstand geringer Sachschaden. Der E-Bike-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Autofahrerin erstatte Anzeige. Der Radfahrer war zwischen 50 und 60 Jahren alt, trug einen hellen Helm und fuhr ein schwarzes E-Bike.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer oder auch Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 zu melden.

