Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorroller unterwegs

Lennestadt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (29. Juni) gegen 10 Uhr haben Beamte auf der B55 einen 32-jährigen Motorrollerfahrer angehalten. Der Fahrer war zuvor die Straße von Oedingen aus in Richtung Oberelspe gefahren. Die Beamten hielten den Mann an. Dieser konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen. Zudem ergaben sich während der Kontrolle Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde der 32-Jährige auf die Polizeiwache gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem schrieben die Polizisten eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell