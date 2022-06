Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Dienstag (28.06.) auf Mittwoch (29.06.) versuchten unbekannte Täter sich in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 08.40 Uhr Zutritt zum Getränkemarkt an der Borghorster Straße 161e in Emsdetten zu verschaffen. Zunächst versuchten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Objekt zu gelangen. Als dies nicht zum Erfolg führte, schlugen die Einbrecher mittels eines Steins die Fensterscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zur Schadenshöhe stehen die Ermittlungsergebnisse noch aus. Die Polizei in Emsdetten hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Hinweise bitte an 02572/93064415.

