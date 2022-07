Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Firmengelände

Olpe (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (29. Juni) gegen 23:50 Uhr auf ein ehemaliges Betriebsgelände in der Dorfstraße eingedrungen. Auf bislang unbekannte Weise drang der Täter in die Fabrikhalle ein und stahl ein rund 40 Meter langes Kabel. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen beobachteten, wie ein Unbekannter einen gebogenen Gegenstand in der Hand hielt, diesen in einen dunklen Kombi lud und von dem Gelände davon fuhr. Der Mann wurde als schlank und circa 180 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug einen getrimmten Vollbart.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

