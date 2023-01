Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.01.2023, gegen 17:15 Uhr, hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 315 zwischen Wellendingen und Schwaningen leicht verletzt. Die 26-jährige hatte auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Die leicht verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto dürfte ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell