Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Drogeneinfluss- Radfahrer flüchtet von Unfallstelle

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße bei dem ein Radfahrer zunächst von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 16.38 Uhr befuhr ein 44-jähriger aus Bünde mit seinem weißen Skoda die Mindener Straßen aus Richtung Weseler Straße kommend stadteinwärts. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein bis dahin unbekannter Radfahrer in entgegen gesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 4 beabsichtigte der Radfahrer an einem geparkten Pkw vorbeizufahren. Hierbei übersah er den entgegen kommenden Skoda und prallte gegen diesen. Der Radfahrer schleuderte auf die Motorhaube und dann auf den Boden. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Radfahrer sich wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Weseler Straße.

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Radfahrer weiter beobachtet und im Rahmen der anschließenden Fahndung an der Heidestraße angetroffen werden. Bei dem Radfahrer handelt es sich um 17-Jährigen aus Bünde, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurden entsprechende Blutproben entnommen.

Während der anschließenden Personenüberprüfung leistete der 17-Jährige erheblichen Widerstand und versuchte sich der Kontrolle mehrfach zu entziehen. Bei der Durchsuchung der Person wurden Betäubungsmittel, sowie Bargeld in kleiner Stückelung aufgefunden. Er wurde zunächst zur Polizeiwache nach Bünde verbracht, konnte dieser nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Eine Überprüfung des mitgeführten Pedelc des Bünders ergab, dass dieses als gestohlen einliegt und durch den Beschuldigten im Vorfeld bereits entwendet wurde. Hinzu kommt, dass das Pedelc fahrerlaubnis- und versicherungspflichtig ist, so dass der 17-Jährige auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. An dem beschädigten Skoda entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Das Fahrrad wurde vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell