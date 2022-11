Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Polizeibeamte- Körperverletzung durch Pfefferspray

Bünde (ots)

(sls) Am Samstagabend (12.11.) wurde die Polizei über eine randalierende Person an der Bahnhofstraße informiert. Die Person ging vorbeigehende Passanten sowohl verbal, als auch teilweise körperlich an. Bei Eintreffen der Polizeibeamten reagierte der Mann sofort aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Zu diesem Zeitpunkt trug der 24-Jährige aus Guinea Getränke und auch ein Reizstoffspray in seiner Hand. Den Aufforderungen der Polizeibeamten, die Gegenstände beiseite zu legen kam der 24-Jährige nicht nach. Bei dem Versuch, den Tatverdächtigen zu beruhigen und die Gegenstände wegzunehmen, kam es zu Widerstandshandlungen. Hierbei wurde sowohl durch die Polizeibeamten, als auch durch den 24-Jährigen das Pfefferspray eingesetzt und leicht verletzt. Der Beschuldigte konnten im Anschluss mittels Handfesseln fixiert und ärztlich versorgt werden. Die Polizeibeamten erlitten ebenfalls leichte Augen- und Atemwegsreizungen. Sie blieben nach ärztlicher Untersuchung dienstfähig. Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht, dass der Tatverdächtige erheblich psychisch erkrankt ist. Mit Zustimmung des Notarztes und des Ordnungsamtes Bünde erfolgte eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.

