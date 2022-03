Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrfachtäter werden bei Diebstahl überführt

Mainz-Altstadt (ots)

Zwei junge Männer aus Bayern entwendeten am Freitagabend mehrere Herrenbekleidungsstücke aus einem großen Textilgeschäft in der Mainzer Altstadt. Als sie eine halbe Stunde später erneut in das Geschäft zurückkehrten, entwendeten sie weitere Bekleidung, ohne von einem anwesenden Ladendetektiv rechtzeitig festgehalten werden zu können.

Vor lauter Übermut kehrten die beiden jungen Männer am nächsten Tag zurück in das Bekleidungsgeschäft, um ihre Diebestour fortzusetzen. Doch dieses Mal konnte der Ladendetektiv die beiden Männer stellen. Während der Anzeigenaufnahme durch die hinzugerufene Polizei versuchte einer der beiden Täter vergeblich Etiketten der Kleidung, die er aktuell trug, unbemerkt abzureißen und wegzuwerfen. Er trug tatsächlich die Bekleidung, die er am Vortag aus dem Textilgeschäft gestohlen hatte. Zudem trug er eine weitere Hose, die er im Begriff war zu stehlen, unter seiner regulären Hose.

Bei dem anderen Täter wurden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel in der Jackentasche gefunden. Des Weiteren trug er ein Smartphone bei sich, welches wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Zu allem Überfluss befand sich der junge Mann zur Bewährung auf freiem Fuß.

Der 20-Jährige und der 26-Jährige wurden abschließend erkennungsdienstlich behandelt. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell