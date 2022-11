Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schulkind im Bus angegangen- Polizei sucht weitere Zeugen

Spenge (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (11.11.) kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Schulbus von Spenge in Richtung Lenzinghausen. Nach ersten Ermittlungen befand sich ein 11-jähriger Schüler gegen 13.35 Uhr auf einem Sitzplatz im mittleren Bereich des Busses. Zunächst wurde er von einer hinteren Personengruppe heraus mehrfach mit Papier beworfen. Ein Beteiligter aus der Personengruppe schnippte dem Geschädigten mehrfach in den Nacken. Nachdem der 11-Jährige die Gruppe mehrfach aufforderte dieses zu unterlassen, schlug einer der Jugendlichen dem Schüler mehrfach ins Gesicht. Weitere anwesende Jugendliche aus der Personengruppe heraus, hielten den Geschädigten dabei fest. Nachdem die Jugendlichen von dem 11-Jährigen abließen, konnte dieser den Bus im Bereich der Langen Straße in Spenge verlassen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bus beobachtet haben und Angaben zu den schlagenden Jugendlichen machen können. Hinweise können unter 05221-8880 an die Kriminalpolizei gegeben werden.

