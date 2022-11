Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Firma ein - Diebstahl von hochwertigen Alu-Platten

Kirchlengern (ots)

(sls) Der Mitarbeiter einer Firma für CNC-Technik am Bussen Hof informierte am Donnerstagmorgen (10.11.) seinen Vorgesetzten, weil ihm der Diebstahl von teuren Aluplatten, sowie Aluprofile und Messingschnitte auffiel. Ermittlungen durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ergaben, dass vom Firmengelände diverse Metallteile entwendet wurden. Neben den Profilen und Zuschnitten wurden noch Messingstangen und Zuschnittsblöcke mitgenommen. Bislang unbekannte Täter näherten sich augenscheinlich über die anliegende Bahnlinie und durchtrennten einen Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend gelangten sie durch ein aufgehebeltes Fenster in das Firmengebäude. Hier wurden ebenfalls einige Metallwaren aus dem Objekt transportiert. Anschließend wurde das gesamte Diebesgut im Wert von ca. 15.000 Euro abtransportiert. Ob und welches Fahrzeug zum Abtransport benutzt wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten Zeugen, die in der Zeit von Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell