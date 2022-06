Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Betrüger schlagen mit der WhatsApp-Masche zu

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg warnt: Vertrauen Sie keinen unbekannten Handynummern. Wenn sich jemand per Text-Nachricht als Ihre Tochter, Sohn oder anderer Verwandter ausgibt und behauptet, das Handy verloren zu haben, überprüfen Sie die Geschichte, bevor Sie Geld überweisen.

Betrüger nutzen diese Methode, um an das Geld fremder Leute zu kommen. So geschehen im Fall einer 64-jährigen Duisburgerin: Am Donnerstagmittag (8. Juni, gegen 13 Uhr) erhielt die Frau eine Nachricht über WhatsApp. Unter einer unbekannten Nummer gab sich eine fremde Person als ihre Tochter aus und bat um Geld. Die 64-Jährige überwies eine niedrige vierstellige Summe an die ihr genannte Bankverbindung. Per WhatsApp kam eine Dankesnachricht; danach nichts mehr.

Schützen Sie sich vor solchen Betrügern, indem Sie die Ihnen bekannten Nummern Ihrer Verwandten zurückrufen, bevor Sie Geld überweisen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell