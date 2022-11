Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen nach Unfall gesucht - LKW stößt gegen geparkten PKW

Hiddenhausen (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat Herford hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht in Hiddenhausen im Werregrund aufgenommen. Nach bisherigen Aussagen befuhr am frühen Montagmorgen der Fahrer eines braunen LKW den Werregrund in Richtung Herforder Straße. In Höhe der Hausnummer 2 stieß der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit dem LKW gegen einen geparkten Opel Vivaro und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer bemerkte augenscheinlich den Zusammenstoß und begutachtete den entstandenen Schaden an Opel und LKW. Anstatt sich um den Unfall und Schadensregulierung zu kümmern, stieg der unbekannte männliche Fahrer in den LKW und entfernte sich in Richtung Herforder Straße von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle einen braunen LKW bemerkt haben und Angaben zu diesem geben kann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

