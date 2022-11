Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt- Zusammenstoß in Grundstückszufahrt

Bünde (ots)

(sls) Auf der Wiehenstraße in Bünde kam es am Mittwochmorgen (9.11.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 11:15 Uhr beabsichtigte eine 60-Jährige Renault-Fahrerin aus Bünde vom Grundstück der Hausnummer 102 auf die Wiehenstraße einzufahren. Um auf die Wiehenstraße zu gelangen, musste die 60-Jährige zunächst einen parallel zur Straße laufenden Radweg überqueren. Trotz vorsichtiger Fahrweise übersah sie eine von links kommende Radfahrerin aus Bünde. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der 55-Jährigen Radfahrerin und dem Renault. Dadurch stürzte die Bünderin zu Boden und verletzte sich im Gesicht, sowie am Arm und Oberkörper. Sie wurde zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell