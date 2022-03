Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger gibt sich als Mitarbeiter des FBI aus

Iserlohn (ots)

Ein 23-jähriger Iserlohner erhielt am Donnerstagmittag einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des FBI. Der Mann, der deutsch mit englischem Akzent sprach, teilte ihm mit, dass auf seinen Namen mehrere Konten in Berlin eröffnet und Kreditkarten beantragt worden seien. Er müsse nun dringend mit dem FBI kooperieren, um einen Vermögensschaden für ihn selber abzuwenden. Dazu müsse er sich lediglich eine App auf sein Smartphone runterladen, damit man auf sein Smartphone zugreifen und ihm so helfen könne. Dem 23-Jährigen kam das verdächtig vor. Er teilte dem Anrufer mit, dass er sich zunächst bei der Polizei rückversichern werde. Der Unbekannte beendete daraufhin das Gespräch. Vermutlich wollte der Betrüger mittels der App Kontodaten und Passwörter des Geschädigten abfangen. Der 23-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Telefonbetrüger lassen sich immer wieder neue Lügengeschichten und "Maschen" einfallen. Bleiben sie am Telefon wachsam und misstrauisch, wenn es Wertgegenständen oder Geld geht. Kontaktieren sie von sich aus im Zweifelsfall die Polizei. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell