Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale und Widerstand

Kierspe (ots)

Ein 20-jähriger Kiersper randalierte am Donnerstagabend in der elterlichen Wohnung. Der unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann wurde auch gegenüber dem hinzu gerufenen Rettungsdienst renitent, so dass die Polizei hinzukommen musste. Die Beamten versuchten, ihn zu beruhigen. Er bedrohte und beschimpfte die Polizeibeamten, versuchte, sie zu schlagen und zu treten. Die Polizeibeamten überwältigten und fesselten ihn, trugen den aggressiven Mann in den Rettungswagen und fixierten ihn auf der Trage. Unter Begleitung mehrerer Streifenwagen-Besatzungen wurde er im Rettungswagen abtransportiert und auf Veranlassung des Ordnungsamtes nach PsychKG zwangseingewiesen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

