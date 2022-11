Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Haftbefehl- Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung

Herford (ots)

(sls) Am frühen Dienstagabend (8.11.) bemerkten Zivilbeamte der Polizei Herford bei der Überprüfung eines schwarzen Audi, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen im Vorfeld von einem anderen Fahrzeug entwendet wurden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde das mit zwei männlichen Personen besetzte Fahrzeug an der Niedernstraße angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrer des Audi handelt es sich um einen 24-Jährigen Herforder, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gegen den ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag. Bei der Personendurchsuchung wurde in der Jackentasche der Herforders ein EC-Karte aufgefunden, die, nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen, durch den 24-Jährigen entwendet wurde. Im Rahmen der weiteren Dursuchung des Fahrzeuges wurden zudem noch weitere entwendete Kennzeichen im Fußraum der Rückbank festgestellt und durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Der 24-Jährige Beifahrer aus Herford steht bislang in keinen Zusammenhang mit den Straftaten des Audi-Fahrers. Dieser wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Herford gebracht. Ihn erwarten jetzt weitere Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl und -missbrauch, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

